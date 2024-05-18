Красива пара: Річард Гір із дружиною Алехандрою відвідала Каннський кінофестиваль

Пара позувала перед камерами і навіть показувала почуття.

Голлівудський актор Річард Гір рідкісний гість на світських заходах останніми роками і мало де знімається, але потішив шанувальників, вийшовши на червону доріжку кінофестивалю у Франції. Міжнародний Каннський кінофестиваль 74-річний актор відвідав зі своєю дружиною – 41-річною Алехандрою Сільвою.

Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото: Associated Press

На червоній доріжці пара вкрала всю увагу публіки та фотографів. Подружжя гарно позували обіймавшись, іноді показували почуття.

Гір був сивий. Актор одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку та краватку-метелика.

Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото: Associated Press

Алеханда ж була в ніжній бальній сукні зі спідницею А-силуету. У її вбрання не мало бретельок, а на грудях та спідниці його прикрашала аплікація у вигляді квітів та листя.

Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото: Associated Press

Річард Гір та Алехандра Сільва / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що офіційно Гір і Сільва одружилися 2018 року в маєтку Гіра в Паунд-Ріджі і на початку лютого 2019 року у пари народився син Александр, а потім, 2020-го, – ще один син.

Кінофестиваль вони відвідали цього року, оскільки там відбулася прем'єра фільму "О Канада", де актор зіграв головну роль.

Читайте також: