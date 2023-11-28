Гарна пара: Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем на "Формулі-1" в Абу-Дабі

У столиці ОАЕ відбулися останні гонки "Формули-1" сезону 2023 року, які відвідали багато знаменитостей.
36-річна супермодель та екс-"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі – разом зі своїм коханим – актором Джейсоном Стейтемом відвідали Гран-прі Абу-Дабі. Фото зі спортивного заходу опублікував у своєму Instagram актор. Пару було знято під час гонки на трибунах і просто під час прогулянки.
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Розі одягла білий топ, джинсову сорочку і обтислі штані, а Джейсон віддав перевагу total black-луку.
Також Стейтем встиг зробити фото з японським гонщиком Юкі Цінода.
Нагадаємо, принцеса Євгенія також відвідала Гран-прі "Формули-1". Внучка покійної королеви Єлизавети була у компанії чоловіка Джека Бруксбенка. Пару помітили фотографи в компанії супермоделі Наомі Кемпбелл, коли вони говорили на вулиці.
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