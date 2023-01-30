Красива пара: зірка "Аватара" Сем Вортінгтон на світському заході з дружиною

Вже 20 років на цьому заході відмічають заслуги видатних австралійців, які посіли чільне місце в індустрії розваг США.

Австралійський актор Сем Вортінгтон, який здобув всесвітню популярність завдяки головним ролям у серії фільмів "Аватар" (що є найкасовішим фільмом усіх часів), вийшлов у світ зі своєю дружиною — моделлю Ларою Бінгл.

Пара відвідала захід у Лос-Анджелесі – галаконцерт G'Day USA Arts Gala. Захід є щорічним та організований Американсько-Австралійською асоціацією.

Для своєї появи перед фотокамерами подружжя вибрало досить лаконічні вбрання, віддавши перевагу чорному кольору. Сем одягнув чорний костюм і сорочку, також він відмовився від краватки, додавши до образу таким чином трохи невимушеності.

Сем Вортінгтон / Фото: Associated Press

А ось Лара обрала однотонну шовкову сукню з американською проймою, яку поєднала з лаконічними босоніжками на підборах. Її образ завершили легкий макіяж, зачіска із зібраним волоссям, а також чорний манікюр.

Сем Вортінгтон / Фото: Associated Press

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