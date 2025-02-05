Красива Пріянка Чопра у напівпрозорій сукні знялася для глянцю

42-річна індійська акторка, модель та "Міс світу — 2000" — Пріянка Чопра — стала головною зіркою нового випуску Harper's Bazaar UK. На обкладинці березневого номера глянцю вона зображена у чорній прозорій сукні Fendi з блискучою аплікацією, яка прикриває її груди. Образ зірки доповнює кольє у вигляді змії від Bulgari.

Пріянка приміряла й інші цікаві вбрання: сатинову асиметричну сукню від Atlien, яку доповнила шкіряними босоніжками від Polo Ralph Lauren, а також шовкову сукню на тонких бретельках від Fendi, яку поєднала з кольє та браслетом Bulgari.

На обличчі Чопри був натуральний макіяж з акцентом на червону помаду, а її волосся природно майоріло.

В інтерв'ю журналу акторка розповіла про свою кар'єру, роботу в Боллівуді та роман з поп-рок-зіркою – Ніком Джоносом, який 1 грудня 2018 року став її чоловіком. Вони влаштували триденне весілля у традиціях як індійської, так і західної культур. У січні 2022 року у них за допомогою сурогатного материнства народилася донька Мальті Мері.

"Я хотіла бути з кимось, хто хотів сім'ю. Йому було 25, а мені - 35, тому я припускала, що він цього не хоче, принаймні найближчим часом", — зізнається Приянка. Крім того, після серії невдалих відносин вона шукала п'ять незаперечних якостей у своєму майбутньому Містері Досконалості. "Перше — чесність, тому що були часи в деяких з моїх попередніх відносин, коли я страждала від нечесності. Друге — він повинен був цінувати цінність сім'ї. Третє: він мав дуже серйозно ставитися до своєї професії, тому що я дуже серйозно ставлюся до своєї професії. Четверте: я хотіла когось креативного та з уявою, щоб мріяти разом зі мною про більше. І п'яте: я хотіла когось, хто мав би драйв та амбіції, як у мене", - розповіла акторка.

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра показала фото із відпочинку з чоловіком та донькою.

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