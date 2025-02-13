Красива сім'я: Зої Салдана вийшла на червону доріжку із сестрою та трьома синами

Зої Салдана відвідала 40-й щорічний Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, де стала лауреаткою премії American Riviera Award. З'явилася на цьому заході акторка в чорній сукні, розшитій лелітками, від бренду Thom Browne. Це був простий елегантний і досить гламурний лук, який вона також доповнила сережками з камінням, яскравим макіяжем і зачіскою з чорною стрічкою у волоссі.

Завітала на церемонію акторка зі своєю сестрою Сіслі Салданою — кінопродюсеркою.

Зої Салдана із сестрою / Фото: Getty Images

Також акторка привела на вручення цієї церемонії трьох синів — вони рідкісні гості на подібних заходах.

Зої Салдана із синами / Фото: Getty Images

Хлопчиків вона народила у шлюбі з італійським художником Марко Перего. Вони таємно одружилися у червні 2013 року в Лондоні і обидва взяли подвійне прізвище.

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