Красива сім'я: Зої Салдана вийшла на червону доріжку із сестрою та трьома синами

Акторка привела підтримку на цей захід.
Зої Салдана відвідала 40-й щорічний Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, де стала лауреаткою премії American Riviera Award. З'явилася на цьому заході акторка в чорній сукні, розшитій лелітками, від бренду Thom Browne. Це був простий елегантний і досить гламурний лук, який вона також доповнила сережками з камінням, яскравим макіяжем і зачіскою з чорною стрічкою у волоссі.
Завітала на церемонію акторка зі своєю сестрою Сіслі Салданою — кінопродюсеркою.
Також акторка привела на вручення цієї церемонії трьох синів — вони рідкісні гості на подібних заходах.
Хлопчиків вона народила у шлюбі з італійським художником Марко Перего. Вони таємно одружилися у червні 2013 року в Лондоні і обидва взяли подвійне прізвище.
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