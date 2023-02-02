Красива та елегантна: Памелу Андерсон сфотографували папараці у Лос-Анджелесі

55-річна зірка Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" мала неймовірно стильний вигляд, коли її помітили папараці у Лос-Анджелесі.

Знаменита блондинка прямувала на автограф-сесію в The Grove, присвячену виходу її мемуарів "З любов'ю, Памела", за якими Netflix зняв документальний фільм під назвою "Памела: історія кохання".

Акторка була одягнена у вбрання молочного відтінку — шовкові штани та блузу з V-подібним декольте. Доповнив її елегантний однотонний образ класичний тренч та туфлі-човники на високих підборах.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Єдиною деталлю у цього тотал-луку, що виділялася, були чорні сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила і уклала в об'ємну зачіску, а на обличчі Андерсон мала лаконічний макіяж з нюдовою помадою.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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