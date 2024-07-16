Красива Єва Лонгорія блиснула пікантним декольте на сторінках глянцю

49-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен – Єва Лонгорія – стала головною зіркою нового випуску мексиканського Marie Claire. На обкладинці журналу вона з'явилася у красивій червоній фактурній сукні з об'ємними білими трояндами та пікантним декольте. Образ актриси доповнювали цікаве кольє у вигляді шпильок, з'єднаних між собою, і такий самий браслет від JACOB & CO.

Також заслуговує на увагу образ, що складається з чорного жакета, одягненого на голе тіло, штанів і кольє у вигляді збільшених наручників із ключем на ланцюжку. А доповнюють його укладання з "мокрим" ефектом та макіяж з акцентом на очі.

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Нагадаємо, раніше ефектна Єва Лонгорія з'явилася на церемонії в Іспанії. Зірка обрала для цього заходу ефектну чорну довгу сукню від бренду Coperni. Наряд мав виріз під грудьми та глибоке декольте, а також металеву деталь трикутної форми.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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