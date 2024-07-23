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"Красива жінка незаміжня": гурт KOLABA презентував нову версію легендарного хіта Алли Кудлай

"Красива жінка незаміжня": гурт KOLABA презентував нову версію легендарного хіта Алли Кудлай

Гурт KOLABA і Алла Кудлай

Сьогодні, 23 липня, Аллі Кудлай виповнилося 70 років.

Гурт KOLABA з нагоди 70-річчя народної артистки України Алли Кудлай презентував нову версію її хіта "Красива жінка незаміжня".

Композицію написав народний артист України Анатолій Матвійчук у 1995 році.

Ця пісня – це життєва, відверта і без гриму історія, яка десятиліттями додавала сил жінкам, які шукають свою долю і щастя.

"Цей хіт став символом сили і незалежності для багатьох тисяч жінок, які відкривають у собі нові можливості та вірять у свої сили. Ця пісня закликає до продовження свого шляху, незважаючи на усі життєві випробування, нагадуючи кожній жінці, що вона завжди красива і сильна, незалежно від віку. Вітаємо вас, Алло Петрівно! – поділився гурт KOLABA.

Нагадаємо, раніше музичний проєкт KOLABA (до нього входять львів’янин Андрій Павлеса і полтавчанин Владислав Крипак) дали друге дихання таким українським хітам: "А липи цвітуть" Іво Бобула, "Горобина ніч" Оксани Білозір і "Хрещатик" Павла Зіброва.

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