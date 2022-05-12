Красиві та стильні: яким було весілля Міка Джаггера та Б'янки Перес-Мора Масіас

Мік освідчився Б'янці через 9 місяців після їхнього знайомства, і всього через 24 години після цього вони одружилися на Лазуровому березі.

12 травня 1971 року фронтмен Rolling Stones Мік Джаггер одружився з Б'янкою Перес-Мора Масіас — 26-річною акторкою і тусовщицею. Вони познайомилися за рік до свого весілля 1970 року на вечірці у Франції, після концерту Rolling Stones. Цей роман моментально став одним із найобговорюваніших у ЗМІ, а Б'янка – іконою моди.

Мік та Б'янка Джаггер / Фото: Associated Press

У день весілля Б'янка вже була на четвертому місяці вагітності. Римо-католицька церемонія минула у каплиці Святої Анни у Сен-Тропе, у Франції. На нареченій було досить незвичайне для того часу вбрання — білий костюм-двійка Saint-Laurent, що складається зі спідниці та жакета, який вона, до речі, сміливо одягла на голі груди. Доповнили цей образ рукавички, капелюх із широкими крисами та вуаллю, а також букет квітів та босоніжки на танкетці.

Мік та Б'янка Джаггер / Фото: Associated Press

На момент свого весілля дівчина вже була досить відомою у світській тусовці, але незабаром стала однією з найвпливовіших модниць 70-х. За її сміливими та оригінальними образами спостерігав увесь світ. Також вона стала музою та довіреною особою художника Енді Ворхола та короля моди — американського дизайнера Голстона, з якими регулярно з'являлася у легендарній "Студія 54".

Мік та Б'янка Джаггер / Фото: Associated Press

Під час весілля фотографи зробили кілька знімків, а потім пара сіла в Bentley і помчала святкувати в Cafe des Arts. Вечірка також продовжилася вночі в готелі Byblos, де пара зупинилася в люксі для наречених.

Мік та Б'янка Джаггер / Фото: Associated Press

Загалом, на момент 70-х, те, що одягла ця красуня з Нікарагуа було і сміливе, і кардинально не схоже на звичні образи наречених. Проте саме цей образ започаткував лаконічне весільне вбрання з жакетами.

Мік та Б'янка Джаггер / Фото: Associated Press

Також варто зазначити, що після весілля у пари народилася їхня єдина дочка, а сам шлюб не тривав дуже довго – через сім років Б'янка подала на розлучення через зраду Міка з моделлю Джеррі Голл. Після цього ні рокер, ні Бьянка більше ніколи не одружувалися. Пізніше вона сказала: "Мій шлюб закінчився у день мого весілля". Під час їхнього шлюбу у Джаггера також був роман із тодішньою моделлю Playboy Бебе Буелл від 1974 до 1976 року.

Читайте також: