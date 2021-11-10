Красивий і перспективний: що відомо про нового головного героя шоу "Холостяк"

Розсекретили ім'я головного героя дванадцятого сезону проєкту.
Сталося те, на що так довго чекали шанувальники романтичного реалітішоу "Холостяк". Телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 12-го сезону проєкту "Холостяк". Ним став 32-річний українець Алекс (Олександр) Топольський.
Народився і виріс він у Львові. У 2006-2010 роках навчався менеджменту у Львівському інституті менеджменту.
Блогерка Нателла Кірс у своєму відео про нового холостяка розповіла, що він ще під час навчання розпочав працювати у компанії з розвитку франшизи, також займався організацією заходів та концертів, працюючи в івентагенстві. Потім займався мережею професійних магазинів краси та оптової торгівлі професійної косметики.
Сім років тому Алекс переїхав жити до США.
"З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самотужки, і одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі "принади" життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху", - йдеться у дописі про чоловіка на сторінці в Instagram шоу.
Наразі Топольський мешкає у Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю – він здає в оренду розкішні апартаменти у Маямі та Лос-Анджелесі.
Ще Топольський заснував кейс для стерилізації різних предметів, що є дуже актуально у час пандемії.
Крім цього, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі.
Топольський багато часу проводить у спортзалі, звідки ділиться відео у соцмережі.
Він обожнює собак і закликає всіх брати тварин із притулку.
За цей час чоловік так і не знайшов свою половинку в Америці. Тож шукати своє кохання він приїде до України.
Знімання нового сезону вже розпочалися. Прем'єра реалітішоу відбудеться у березні 2022 року.
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