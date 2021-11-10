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Красивий і перспективний: що відомо про нового головного героя шоу "Холостяк"

Красивий і перспективний: що відомо про нового головного героя шоу "Холостяк"

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Розсекретили ім'я головного героя дванадцятого сезону проєкту.

Сталося те, на що так довго чекали шанувальники романтичного реалітішоу "Холостяк". Телеканал СТБ оголосив ім'я головного героя 12-го сезону проєкту "Холостяк". Ним став 32-річний українець Алекс (Олександр) Топольський.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Народився і виріс він у Львові. У 2006-2010 роках навчався менеджменту у Львівському інституті менеджменту.

Блогерка Нателла Кірс у своєму відео про нового холостяка розповіла, що він ще під час навчання розпочав працювати у компанії з розвитку франшизи, також займався організацією заходів та концертів, працюючи в івентагенстві. Потім займався мережею професійних магазинів краси та оптової торгівлі професійної косметики.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Сім років тому Алекс переїхав жити до США.

"З юних років амбіції майбутнього Холостяка були дуже сміливими. Він завжди вірив, що зуміє досягти успіху самотужки, і одразу після закінчення університету переїхав до США будувати кар'єру. Його шлях до мрії не був легким: Алексу довелося випробувати всі "принади" життя емігранта, змінити кілька міст і видів діяльності. Проте всі труднощі лише загартували характер Холостяка і переконали його в тому, що він на правильному шляху", - йдеться у дописі про чоловіка на сторінці в Instagram шоу.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Наразі Топольський мешкає у Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю – він здає в оренду розкішні апартаменти у Маямі та Лос-Анджелесі.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Ще Топольський заснував кейс для стерилізації різних предметів, що є дуже актуально у час пандемії.

Крім цього, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Топольський багато часу проводить у спортзалі, звідки ділиться відео у соцмережі.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Він обожнює собак і закликає всіх брати тварин із притулку.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

За цей час чоловік так і не знайшов свою половинку в Америці. Тож шукати своє кохання він приїде до України.

Алекс Топольський / © Instagram Алекса Топольського
Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Знімання нового сезону вже розпочалися. Прем'єра реалітішоу відбудеться у березні 2022 року.

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