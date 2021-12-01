Красивий і сексуальний: новий "Холостяк" показав оголений та накачаний торс

Алекс Топольський розбурхав уяву шанувальниць знімком зі спортзалу.

Головний герой 12-го сезону реалітішоу "Холостяк", прем'єра якого відбудеться у березні 2022 року, — 32-річний Алекс (Олександр) Топольський — поділився з фоловерами гарячим знімком.

Олександр позував у спортзалі з оголеним накачаним торсом. З одягу на ньому були чорні велосипедки та чорні шорти. Як бачимо, чоловік стежить за своїм тілом, і регулярно над ним працює.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Трішки скуйовджена зачіска, щетина і м'язистий торс — ну очей не відвести. Топольський мав дуже спокусливий вигляд. Фото схвилювало уяву його шанувальниць.

"Вирішив заощадити на пральній дошці, правда доводиться попітніти натомість. Ось, взагалі не хотілося вставати сьогодні о 5:30 ранку і йти в зал, але сила волі і правильно обрана мотивація взяли своє. І вже через годину я літав у хмарі догадки, насолоджуючись ще однією галочкою у журналі перемог за день. А ти ведеш "журнал перемог", де щодня позначаєш свої успіхи? PS Не забувай себе винагороджувати за них невеликим смачним чізкейком наприкінці тижня", — написав мотиваційний пост Алекс.

Нагадаємо, Топольський мешкає в Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю — він здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі. Ще він започаткував кейс для стерилізації різних предметів, що дуже актуально під час пандемії.

Алекс Топольський / Instagram Алекса Топольського

Крім того, Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі. Більше фактів про нового Холостяка читайте у нашому матеріалі.

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