Красиво та патріотично: українська модель Аліна Байкова ділиться ефектними фото у купальниках

Навіть для пляжу вона обрала патріотичне вбрання.

Українка Аліна Байкова — відома модель, яка брала участь у показах багатьох відомих брендів, серед яких були такі Модні доми як: Dior, John Galliano, Dolce & Gabbana та Zac Posen, показала фото з відпочинку.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Зірка мешкає багато років у Нью-Йорку, але вирішила вирушити до Маямі до океану, щоб трохи відпочити, звідки й ділиться ефектними знімками з шанувальниками.

Аліна опублікувала кадри у купальниках жовтого та жовто-синього кольорів, але навіть на пляжі вона не забуває підтримувати Україну, оскільки можна помітити, що на них прикріплені маленькі піни із прапором України. Образи вона доповнює стильними сонцезахисними окулярами та лаконічними сережками.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Дорогою на пляж красуня доповнює курортний образ короткими джинсовими шортами, легкою білою сорочкою та сумкою від Christian Dior.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Раніше ми розповідали як модель Аліна Байкова вийшла у світ у гламурному вбранні у фіолетових та синьо-жовтих тонах. Вона відвідала вечірку, присвячену запуску реалітішоу Going Home with Tyler Cameron, яке відбулося в Нью-Йорку.

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