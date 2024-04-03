Гарно й щемно: відомий скрипаль зіграв у Гостомельському аеропорту поряд зі зруйнованою “Мрією”

Василь Попадюк, скрипаль і композитор, зіграв "Елегію" – власний твір, щемливий і тужливий, поряд зі зруйнованою “Мрією”. Цю акцію було присвячено річниці визволення Київщини: Гостомеля, Бучі, Ірпеня.

27 лютого 2022 року назавжди закарбується в історії України. Внаслідок ворожого бомбардування аеропорту “Антонов” у Гостомелі був знищений легендарний літак Ан-225 "Мрія". Символ української мрії та величі, "Мрія" загинула, але не зникла. Вона перетворилася на символ незламності й надії.

Український скрипаль Василь Попадюк, концерт якого 4 квітня відбудеться в Києві, вирішив вшанувати пам'ять "Мрії". Він зіграв на скрипці біля зруйнованого літака, висловивши свої почуття через мистецтво.

“По-перше, я дуже хотів тут побувати і побачити “Мрію” на власні очі. Коли я прибув до гостомельського аеропорту та опинився біля легендарного літака, мене охопили тривожні відчуття: великий сум і жаль, що нашу “Мрію” знищили. Весь аеропорт просякнутий сумом. Великий літак, понівечений стояв там, наче сирота. Я не планував, яку саме музику гратиму, тому всі ці почуття полилися з-під смичка самі собою, з глибини мого серця”, – розповів музикант.

Василь Попадюк

Це "Елегія", власний твір Василя Попадюка – мелодія, сповнена суму та скорботи, але водночас і надії та віри в краще майбутнє. В ній можна відчути сенси про втрату, про біль, про незгасну надію.

Цей перформанс має стати символом незламності українського духу для всього світу. "Мрія" загинула, але український народ житиме, творитиме та мріятиме, адже саме мрії роблять нас людьми.

"Мрія" – це не просто літак. Це символ української мрії про вільне, щасливе та мирне життя. І ця мрія обов'язково здійсниться. З попелу, з руїн, з болю український народ збудує нове життя, нову "Мрію", яка знову підніметься в небо.

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