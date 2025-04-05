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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Красуні на підборах: Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі відвідали презентацію у Нью-Йорку

Одягнулися вони в одній кольоровій гамі, обравши сукню відтінку вершкового масла, а також обидві були на підборах.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі

Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі стали обличчями косметичного бренду Kérastase. Дівчата знялися у новій рекламі цієї марки, а також відвідали презентацію у Нью-Йорку.

На Сідні того дня була коротка сукня від Magda Butrym з темним корсетним верхом і об'ємною спідницею, прикрашеною драпуванням. Також акторка одягла слінгбеки від Bottega Veneta та сонцезахисні окуляри. Її волосся було укладено в об'ємні локони, а на обличчі був нюдовий макіяж.

Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі віддала перевагу сукні-комбінації з декольте, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Також модель тримала в руці ретросумку, а взута була в босоніжки із прозорими ремінцями.

Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі / © Getty Images

У ролику, який опублікував бренд, зірки гуляли містом.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

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