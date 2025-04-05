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- Шоу-бізнес
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Красуні на підборах: Сідні Свіні та Емілі Ратаковскі відвідали презентацію у Нью-Йорку
Одягнулися вони в одній кольоровій гамі, обравши сукню відтінку вершкового масла, а також обидві були на підборах.
Акторка Сідні Свіні та топмодель Емілі Ратаковскі стали обличчями косметичного бренду Kérastase. Дівчата знялися у новій рекламі цієї марки, а також відвідали презентацію у Нью-Йорку.
На Сідні того дня була коротка сукня від Magda Butrym з темним корсетним верхом і об'ємною спідницею, прикрашеною драпуванням. Також акторка одягла слінгбеки від Bottega Veneta та сонцезахисні окуляри. Її волосся було укладено в об'ємні локони, а на обличчі був нюдовий макіяж.
Емілі віддала перевагу сукні-комбінації з декольте, яка ідеально підкреслювала її фігуру. Також модель тримала в руці ретросумку, а взута була в босоніжки із прозорими ремінцями.
У ролику, який опублікував бренд, зірки гуляли містом.