Красуні на вечірці: Гайді Клум у шкіряній сукні, її донька – у леопардовій

49-річна модель прийшла на захід зі своєю 17-річною донькою. Вони мали вигляд, наче сестри.
Гайді Клум відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons за підтримки Bloomingdale, яка відбулася в межах Нью-Йоркського тижня моди.
Для цієї події модель обрала ефектний аутфіт. На ній була обтисла чорна шкіряна сукня від Rick Owens із цікавою зоною декольте і оголеними плечами.
Лук вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним клатчем. Волосся Гайді уклали назад і зробили насичений макіяж очей із чорними тінями. Вуха вона прикрасила чорно-золотими сережками.
Компанію Клум на вечірці склала її донька – 17-річна Лені. Дівчина була одягнена у леопардову сукню Roberto Cavalli із чорною шкіряною вставкою зверху та чорні довгі шкіряні рукавички. Талію Лені підкреслила шкіряним поясом. У руці вона тримала чорний клатч.
Лені зібрала волосся у хвіст, зробила чорні стрілки і одягла на вуха діамантові сережки.
Гайді зі своєю донькою мали вигляд, наче сестри.
Нагадаємо, на одному із заходів Клум похихувалася відвертим декольте в обтислій сукні.
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