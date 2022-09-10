Красуні на вечірці: Гайді Клум у шкіряній сукні, її донька – у леопардовій

49-річна модель прийшла на захід зі своєю 17-річною донькою. Вони мали вигляд, наче сестри.

Гайді Клум відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons за підтримки Bloomingdale, яка відбулася в межах Нью-Йоркського тижня моди.

Для цієї події модель обрала ефектний аутфіт. На ній була обтисла чорна шкіряна сукня від Rick Owens із цікавою зоною декольте і оголеними плечами.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Лук вона доповнила чорними туфлями на шпильках і чорним клатчем. Волосся Гайді уклали назад і зробили насичений макіяж очей із чорними тінями. Вуха вона прикрасила чорно-золотими сережками.

Компанію Клум на вечірці склала її донька – 17-річна Лені. Дівчина була одягнена у леопардову сукню Roberto Cavalli із чорною шкіряною вставкою зверху та чорні довгі шкіряні рукавички. Талію Лені підкреслила шкіряним поясом. У руці вона тримала чорний клатч.

Гайді і Лені Клум / Фото: Getty Images

Лені зібрала волосся у хвіст, зробила чорні стрілки і одягла на вуха діамантові сережки.

Гайді зі своєю донькою мали вигляд, наче сестри.

Нагадаємо, на одному із заходів Клум похихувалася відвертим декольте в обтислій сукні.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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