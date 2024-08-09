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Красуні у чорних бікіні: Кім Кардашян показала, як з подругою проводить час на відпочинку

Красуні у чорних бікіні: Кім Кардашян показала, як з подругою проводить час на відпочинку

Красуні у чорних бікіні: Кім Кардашян показала, як з подругою проводить час на відпочинку

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті і мама чотирьох дітей влаштувала імпровізований фотосет у відпустці.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків з відпочинку на морі. Зірка реаліті показала, як вона проводить свою відпустку.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кім разом із подругою – телезіркою Олівією Пірсон – пострибали і покупалися в морі. Вони були одягнені у чорні бікіні, у яких продемонстрували сексуальні форми.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадуємо, Кім Кардашян у чорному купальнику похизувалася пишним бюстом.

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