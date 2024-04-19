Красуні у чорних купальниках: Кім Кардашян показала фото з сестрами

Кім Кардашян опублікувала в Instagram спільне пляжне фото, на якому вона зазнімкована разом із сестрами – Корті і Глое. Зіркові красуні позували у чорних купальниках під час відпочинку на курорті.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

У дописі Кім привітала Корті з днем народження. Вчора, 18 квітня, їй виповнилося 45 років. Кім написала сестрі теплі слова:

"З днем народження, королева @kourtneykardash. Немає нікого на цій планеті, з ким я провела більше часу і маю всі ті самі спогади про дорослішання, ніж з тобою, і я дорожу ними всіма. Ми ділили кімнату, друзів, автомобілі, наше спільне життя протягом чотирьох десятиліть – і це найчарівніша подорож, коли ти поруч зі мною. Я люблю тебе і не можу дочекатися ще 45 років разом! Я особливо буду цінувати цю останню сестринську поїздку, де всі наші діти влаштували танцювальні вечірки! Вітаю тебе сьогодні і вдячна тобі за те, що ти завжди даєш найкращу пораду, яку тільки може дати сестра!"

Нагадаємо, Кім Кардашян у пітонових купальниках сексуально позувала у промокампанії нової лінійки її власного бренду Skims.

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