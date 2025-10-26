Красуні у корсетних міні: Белла Торн у компанії Періс Гілтон відсвяткувала свій день народження

Белла Торн і Періс Гілтон / © Getty Images

Белла Торн із нагоди свого 28-річчя влаштувала тематичну вечірку. Привітати артистку прийшли її друзі, серед яких була Періс Гілтон.

Белла була одягнена у білий корсет і чорне мереживне міні зі шлейфом та перлинним поясом. Вбрання співачка скомбінувала з чорними туфлями на екстремально високих платформах, чорними шкарпетками з мереживними рюшами і білими високими рукавичками. На шиї у неї було намисто з перлами, квітами і золотим хрестом. Вона зробила ніжний макіяж та елегантну зачіску, прикрасивши її пером.

Белла Торн і Періс Гілтон / © Getty Images

Періс одягла чорну мінісукню з біло-чорним сітчастим корсетом, чорні панчохи, нюдові колготи в сітку і взула чорні ботильйони на високих підборах. На шиї у Гілтон був чорний чокер із ланцюжками. Лук світська левиця доповнила темною перукою з чубчиком, сонцезахисними окулярами та діамантовими сережками-цвяшками.