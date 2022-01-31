Красуні у купальниках: Катя Осадча і Злата Огнєвіч поніжилися у чані

Ведуча взяла у співачки інтерв'ю на гірськолижному курорті.

Катя Осадча поїхала до Буковелю знімати новий сюжет для програми "Світське життя". Вона взяла інтерв'ю у співачки і головної героїні шоу "Холостячка-2" – Злати Огнєвіч.

Катя Осадча і Злата Огнєвіч/Скрин

Спочатку знімання відбувалися вдень серед сніжного гірськолижного курорту. Осадча була одягнена у синю куртку з поясом, білу шапку і світлі штани. На Огнєвіч була чорна куртка, біле худі, білі штани і біла бейсболка.

Катя Осадча і Злата Огнєвіч/Скрин

Потім знімання продовжились у чудовій атмосфері релаксу. Зіркові красуні ніжилися у чані просто неба і розмовляли.

Катя Осадча і Злата Огнєвіч/Скрин

На Каті був червоний суцільний купальник, а на Златі – оливковий з сексуальним декольте. Ведуча зробила собі низький пучок, а співачка – високий.

Катя Осадча і Злата Огнєвіч/Скрин

Нагадаємо, Осадча показала фоловерам в Instagram свій ефектний аутфіт зі знімань нового сезону вокального шоу "Голос країни".

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