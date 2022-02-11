Красуні у пікантних луках: Сара Сампайо та Шаніна Шейк сходили на вечірку

30-річна португальська модель відвідала з подругою-колегою вечірку у Нью-Йорку.

Сару Сампайо сфотографували, коли вона прямувала на Daily Front Row Party. Одягнена Сампайо була в пікантний топ із сітки, коротке міні з мереживним оздобленням і чорні колготи, та взута у ботильйони на підборах. Через плече у дівчини висіла маленька сумка на ремінці-ланцюжку від Saint Laurent. Також Сара розпустила довге густе волосся, одягла сережки-висячки з камінням і зробила насичений макіяж з акцентом на червоні губи.

Сара Сампайо / Getty Images

Колега Сари – модель Шаніна Шейк – теж була присутня на вечірці, присвяченій 20-річчю Тижня моди в Нью-Йорку, яка відбулася в Paradise Club на Times Square Edition. Дівчина була в сріблястій мінісукні з розрізом і на широких бретельках, яка красиво підкреслювала її декольте. Доповнила аутфіт модель чорними босоніжками на підборах, лаконічною зачіскою та легким макіяжем.

Шаніна Шейк / Getty Images

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