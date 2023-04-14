Красуні у вечірніх сукнях: Різ Візерспун та Дженніфер Гарнер сяяли на прем'єрі серіалу

Різ Візерспун відвідала прем'єру нового серіалу Apple TV+ "Останнє, що він сказав мені" у Regency Bruin Theater у Лос-Анджелесі. На доріжку Візерспун вийшла разом із виконавицею головної ролі – Дженніфер Гарнер.

Різ Візерспун виступає виконавчою продюсеркою серіалу в жанрі детективного трилера, основного на однойменному книжковому бестселлері американської письменниці Лори Дейв.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

У центрі сюжету жінка (Дженніфер Гарнер), яка думає, що вона має все: ідеальний дім, ідеального чоловіка, ідеальне життя. Але одного дня її чоловік зникає, залишивши їй лише записку, в якій написано: "Захисти її". Йдеться про Бейлі, його дочку-підлітка, з якою у Ганни, головної героїні, не складаються стосунки.

Дівчата починають власне розслідування та дізнаються, що десять років тому Овен змінив ім'я, рятуючись від смертельної небезпеки. Поступово Ганна та Бейлі налагоджують стосунки, які у них не задалися від самого початку, адже лише вдвох вони зможуть дізнатися, ким же насправді був ідеальний чоловік та батько.

Різ Візерспун і Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Серіал вийде в ефір 14 квітня на найпопулярнішому потоковому сайті.

50-річна Гарнер приїхала на прем'єру в обтислій білій сукні без бретельок, прикрашеній металевими прямокутниками. Взута акторка була в золоті гостроносі туфлі на підборах. У неї був манікюр у кораловому відтінку, каблучка на пальці, сережки-висячки у вухах, макіяж та укладання з мокрим ефектним.

Різ Візерспун і Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

47-річна Візерспун, яка нещодавно оголосила, що розлучається з чоловіком Джимом Тотом, вийшла на доріжку в чорній мінісукні на одне плече, яку доповнила гостроносими човниками.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

У Різ було розпущене її біляве волосся, на обличчі був макіяж, а у вухах виблискували невеликі сережки-кільця. Вона зробила напівпрозорий манікюр і одягла кілька золотих каблучок із перлинами.

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