Красуні у вечірніх сукнях: Сальма Гаєк та Пенелопа Крус сяяли на світській церемонії

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк сялли на церемонії вручення премії WSJ. Magazine Innovators Awards у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

На церемонії вшановували новаторів у галузі моди, мистецтва, літератури та розваг.

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

58-річна Сальма Гаєк з'явилася на доріжці у червоній максісукні без бретельок, яка ідеально підкреслювала її фігуру, зробила макіяж зі стрілками на повіках, розпустила волосся і одягла сережки-висячки з камінням. А 50-річна Пенелопа Крус сяяла у сріблястій сукні з глибоким декольте та високим розрізом, доповнивши її босоніжками відтінку металік та клатчем.

У Пенелопи було красиво укладене волосся на один бік, вона зробила насичений вечірній макіяж і також одягла сережки з камінням. Обидві акторки зробили манікюр у світлому відтінку та трималися за руки, позуючи перед камерами.

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма і Пенелопа продемонстрували свою тісну дружбу на червоній доріжці, позуючи пліч-о-пліч і обмінюючись теплими усмішками перед камерами. Суперзірок пов'язує один із найміцніших і найщиріших дружніх зв'язків у Голлівуді, який триває вже понад два десятиліття.

Пенелопа Крус та Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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