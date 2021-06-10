Красуні у жовтих купальниках: учасниця "Холостяка-11" з подругою граціозно стрибнули в басейн

Єлизавета Крутікова з подругою похизувалися стрункими фігурами і своєю пластикою.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — 25-річна повітряна гімнастка Єлизавета Крутікова, опублікувала в Instagram цікаве відео з відпочинку.
На ньому Ліза зі своєю подругою у схожих жовтих купальниках синхронно і граціозно стрибають в басейн, продемонструвавши перед цим стійку на руках. Вийшло красиво.
Ще Крутікова виклала знімок, на якому вона у жовтому бікіні позує, сидячи на каменях у морі. Дівчина похизувалися стрункою і сексуальною фігурою.
До слова, а інша учасниця шоу "Холостяк-11" — експорноакторка Адель Асанті з друзями з'їздила до притулку для собак, звідки показала зворушливе відео з тваринами.
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