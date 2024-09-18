Красуні в ефектних сукнях: доньки Демі Мур і Брюса Вілліса на прем'єрі фільму

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра сатиричного горор-трилеру режисерки Коралі Фаржи "Субстанція", у якому головну роль зіграла Демі Мур.

Підтримати зірку прийшли її доньки від Брюса Вілліса – Скаут, Таллула і Румер Вілліс. Для своєї появи вони обрали ефектні сукні.

Демі Мур / Фото: Associated Press

На Скаут була відверта прозора сукня-кейп шоколадного кольору, під якою був відсутній бюстгальтер. Лук вона доповнила золотими босоніжками.

Таллула одягла лаконічну чорну мінісукню без бретельок, яку скомбінувала з чорними гостроносими туфлями.

Румер зробила ставку на вечірню чорну сукню до підлоги з горизонтальними бретельками. Аутфіт вона звершила діамантовими сережками і кольє.

Демі Мур і Скаут, Таллула і Румер Вілліс / Фото: Getty Images

А Демі Мур сяяла у цікавій червоній мозайїчній сукні-бюст'є від бренду Oscar de la Renta, яка була покрита червоними деталями, схожими на пелюстки, і чорною облямівкою, що нагадувала вітражі.

Про фільм:

Фільм "Субстанція" – сенсація цьогорічного Каннського кінофестивалю, який отримав приз за найкращий сценарій.

У картині також зіграла Маргарет Кволлі, відома за ролями у "Бідолашних створіннях", "Одного разу в Голлівуді" і "Покоївці", і Денніс Квейд ("G.I.Joe: Атака кобри", "Життя і мета собаки", "Замкнене коло"), який в останній момент перед стартом знімань замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022 року.

За сюжетом стрічки Елізабет Спаркл (Демі Мур) – справжня суперзірка і володарка премії "Оскар" веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється "субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю (Маргарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

В український прокат горор-трилер "Субстанція" вийде 10 жовтня.