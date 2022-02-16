Красуні в розкішних луках: Блейк Лайвлі із сестрою Робін сходили на модний показ

Блейк Лайвлі разом зі своєю старшою сестрою Робін Лайвлі відвідала показ Michael Kors під час Тижня моди у Нью-Йорку.

34-річна акторка сяяла в кроптопі, спідниці-міді та жакеті від Michael Kors і взута була в білі туфлі-човники на підборах від Christian Louboutin. Акторка розпустила довге волосся і красиво накрутила його локонами, зробила гарний макіяж очей і нафарбувала губи червоною помадою. А також доповнила лук світлим манікюром та кількома каблучками на пальцях.

Блейк Лайвлі / Getty Images

Її сестра була у світлій трикотажній водолазці та спідниці міді з двома розрізами спереду та підкреслила талію тонким сірим поясом, доповнивши лук золотими туфлями з шипами та на шпильках. Її пишне каштанове волосся було красиво укладене локонами, у вухах виблискували золотисті сережки-висячки, а на обличчі теж був насичений макіяж.

Блейк Лайвлі з сестрою Робін Лайвлі / Getty Images

Нагадаємо, показ Michael Kors відвідали також моделі Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі та Ірина Шейк.

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