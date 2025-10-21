Красуня, як і мама: Алессандра Амбросіо відвідала світський захід із донькою

Алессандра Амбросіо та її донька Аня / © Getty Images

Супермодель Алессандра Амбросіо — зірка білизняного бренду Victoria’s Secret — відвідала презентацію фільму «Секретний агент». На захід вона завітала з 17-річною донькою Анею.

Молода дівчина стає дуже схожою на свою знамениту матір, але вона — рідкісна гостя на подібних світських заходах. Аня одягла на прем’єру чорну сукню з галтером, а також туфлі на платформі Gucci і доповнила образ чорною сумочкою та мінімальною кількістю прикрас. 44-річна Алессандра була в світлій сукні з довгими рукавами, яку доповнила невеликою сумкою від Dolce & Gabbana.

Алессандра Амбросіо та її донька Аня / © Getty Images

Також у моделі є син Ноа, фотографії з яким вона іноді публікує в соцмережах.

Алессандра Амбросіо та її син / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що під час показу Victoria’s Secret, який відбувся у Нью-Йорку, модель продемонструвала на подіумі кілька розкішних вбрань і вийшла з крилами.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press