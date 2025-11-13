ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
1 хв

Красуня, як і мама: дочка Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс вийшла сольно у світ

Лаконічну сукню вона доповнила культовим аксесуаром, який, найімовірніше, взяла у мами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керіс Зета-Дуглас

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

22-річна Керіс Зета-Дуглас — донька відомої акторської пари Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс — з’явилася на заході в Нью-Йорку. Дівчина відвідала благодійний кінофестиваль, який відбувся в Музеї сучасного мистецтва, організований Модним домом Chanel.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс успадкувала від матері вишуканий смак і любов до гарних сумок, адже одягла вона лаконічну білу сукню-бюстьє, яку доповнила культовою сумкою Baguette від Fendi. Аксесуар був з короткою ручкою, пряжками та повністю декорований лелітками.

Образ Керіс також доповнила оксамитовим вільним жакетом з мереживними білими манжетами. У вухах у неї сяяли діамантові сережки у вигляді зірочок.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Ймовірно, сумка, з якою Керіс з’явилася на заході, належить її мамі, адже нещодавно Кетрін розповіла в інтерв’ю, що у неї є всі сумки Baguette від Fendi. Вона обожнює цю модель аксесуару, і цю ж любов до гарних речей успадкувала її донька, бо часто позичає сумки та сукні в матері.

«Їй дуже подобається мій гардероб, — розповіла зірка. — У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона щойно знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie