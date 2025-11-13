Красуня, як і мама: дочка Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс вийшла сольно у світ

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Реклама

22-річна Керіс Зета-Дуглас — донька відомої акторської пари Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс — з’явилася на заході в Нью-Йорку. Дівчина відвідала благодійний кінофестиваль, який відбувся в Музеї сучасного мистецтва, організований Модним домом Chanel.

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Керіс успадкувала від матері вишуканий смак і любов до гарних сумок, адже одягла вона лаконічну білу сукню-бюстьє, яку доповнила культовою сумкою Baguette від Fendi. Аксесуар був з короткою ручкою, пряжками та повністю декорований лелітками.

Образ Керіс також доповнила оксамитовим вільним жакетом з мереживними білими манжетами. У вухах у неї сяяли діамантові сережки у вигляді зірочок.

Реклама

Керіс Зета-Дуглас / © Associated Press

Ймовірно, сумка, з якою Керіс з’явилася на заході, належить її мамі, адже нещодавно Кетрін розповіла в інтерв’ю, що у неї є всі сумки Baguette від Fendi. Вона обожнює цю модель аксесуару, і цю ж любов до гарних речей успадкувала її донька, бо часто позичає сумки та сукні в матері.

«Їй дуже подобається мій гардероб, — розповіла зірка. — У мене, мабуть, найбільша колекція сумок Fendi Baguette, і вона щойно знайшла ще одну в домі моєї мами. У мене є все: від джинсової тканини до перлів і леліток».