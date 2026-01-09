Красуня у гламурних сукнях: акторка серіалу "Лікарня Пітт" зачарувала образами на червоній доріжці

Шабана Азіз / © Getty Images

Шабана Азіз стала всесвітньо відомою після виходу драматичного мінісеріалу «Лікарня Пітт», який у восьми серіях розповідає про непросту зміну у відділенні невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного медичного центру. Серіал став сенсацією, отримав низку нагород «Еммі» і приголомшив драматичним і напруженим сюжетом у якому мули переплетені історії пацієнтів та лікарів. Шабана зіграла у шоу роль 20-річної студентки третього курсу медичного факультету, батьки якої також лікарі.

Серіал став настільки популярним, що його продовжили на другий сезон, який презентували у середу, 7 січня, у Лос-Анджелесі. До фотографів молода акторка вийшла у вишуканій і гламурній сукні рожевого кольору від Wiederhoeft.

Шабана Азіз / © Associated Press

Другий але не менш гламурний образ акторка продемонструвала на вечірі на честь номінантів «Золотого глобуса», організований The Hollywood Reporter та Spotify Голлівуді. Це було теж вбрання від Wiederhoeft, але довжини міді, яке підкреслювало фігуру.

