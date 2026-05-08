ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Красуня у незвичному образі: акторка Діана Крюгер зачарувала вбранням під час світського виходу

Акторка вкотре довела, чому роками є однією з найкраще одягнених зірок Голлівуду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Associated Press

На престижному весняному галаконцерті Нью-Йоркського міського балету в Лінкольн-центрі відома німецька акторка Діана Крюгер привернула багато уваги своїм вибором одягу.

Річ у тім, що прийшла вона у творінні британського бренду Erdem з колекції осінь-зима 2026, що складався з гламурного атласного топу зі стразами, бантами і декольте та довгої спідниці з пір’я.

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Акторка доповнила образ мінімалістичними локонами, класичними туфлями і клатчем-коробкою.

Компанію на заході красуні склав її чоловік Норман Рідус, який постав перед камерами у однотонному ансамблі чорного кольору.

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Associated Press

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie