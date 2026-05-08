Красуня у незвичному образі: акторка Діана Крюгер зачарувала вбранням під час світського виходу
Акторка вкотре довела, чому роками є однією з найкраще одягнених зірок Голлівуду.
На престижному весняному галаконцерті Нью-Йоркського міського балету в Лінкольн-центрі відома німецька акторка Діана Крюгер привернула багато уваги своїм вибором одягу.
Річ у тім, що прийшла вона у творінні британського бренду Erdem з колекції осінь-зима 2026, що складався з гламурного атласного топу зі стразами, бантами і декольте та довгої спідниці з пір’я.
Акторка доповнила образ мінімалістичними локонами, класичними туфлями і клатчем-коробкою.
Компанію на заході красуні склав її чоловік Норман Рідус, який постав перед камерами у однотонному ансамблі чорного кольору.