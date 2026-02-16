- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 171
- Час на прочитання
- 1 хв
Красуня у Таїланді: британська модель у бікіні з ґудзиками похизувалася гарною фігурою
Джессіка Гейл показала пікантні знімки з відпустки у таїландському острові.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — насолоджується відпочинком на таїландському острові Пхі-Пхі. Дівчина влаштувала на пляжі гарячу фотосесію, яку показала у своєму Instagram.
«Поїздка на острови», — підписала знімки модель.
Джессіка спокусливо позувала на сапборді в морі і під скелею.
На Гейл був мініатюрний гламурний купальник кольору металік, який на ліфі був розшитий ґудзиками різних розмірів.
Зірка реаліті з різних ракурсів продемонструвала свою струнку фігуру і похизувалася гарною засмагою.
У Джес було мокре волосся, ніжний макіяж і молочний манікюр. Свій пляжний лук вона завершила металевими і перлинними прикрасами.
