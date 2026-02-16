Красуня у Таїланді: британська модель у бікіні з ґудзиками похизувалася гарною фігурою

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — насолоджується відпочинком на таїландському острові Пхі-Пхі. Дівчина влаштувала на пляжі гарячу фотосесію, яку показала у своєму Instagram.

Джессіка Гейл

«Поїздка на острови», — підписала знімки модель.

Джессіка Гейл

Джессіка спокусливо позувала на сапборді в морі і під скелею.

Джессіка Гейл

На Гейл був мініатюрний гламурний купальник кольору металік, який на ліфі був розшитий ґудзиками різних розмірів.

Джессіка Гейл

Зірка реаліті з різних ракурсів продемонструвала свою струнку фігуру і похизувалася гарною засмагою.

Джессіка Гейл

У Джес було мокре волосся, ніжний макіяж і молочний манікюр. Свій пляжний лук вона завершила металевими і перлинними прикрасами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл поділилася гарячими кадрами у червоній мереживній білизні.