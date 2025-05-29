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- Шоу-бізнес
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Красуня в білому: Сара Джессіка Паркер сяяла перед камерами у вбранні від Dior
Акторка презентувала публіці новий сезон свого серіалу.
60-річна Сара Джессіка Паркер відвідала прем’єру третього сезону «І просто так…» у Парижі та сяяла перед фотографами в білому вбранні.
Акторка вирішила не одягати сукню, а надала перевагу костюму від Christian Dior з колекції осінь-зима 2022–2023. Вбрання включало блузу й довгу спідницю, прикрашені мереживом відтінку айворі. Образ вона доповнила чорним клатчем зі стразами, мюлями та набором перлинних прикрас. Волосся Паркер зібрала у хвіст і прикрасила чорною стрічкою.
Перед цим заходом вона також відвідала фотокол у Парижі, який відбувся на тлі Ейфелевої вежі. Акторка продемонструвала вбрання від Vivienne Westwood, яке поєднала з чоботами зі зміїної шкіри від Jimmy Choo.