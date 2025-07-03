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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
1 хв

Красуня в мінісукні: Наталі Портман помітили на зніманнях нового фільму

Її зазнімкували під час роботи над новим проєктом у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наталі Портман

Наталі Портман / © Getty Images

Акторка Наталі Портман почала зніматися у новій романтичній комедії, яка називатиметься в англомовному варіанті Good Sex. Її помітили папараці під час знімань на вулиці у Нью-Йорку.

Наталі йшла в сірій мінісукні, яка нагадувала сорочку. Вбрання було від бренду Alaia і мало розкльошену спідницю. Образ також доповнили білі туфлі з ремінцями у стилі Мері Джейн та біла сумка-серце теж від Alaia. Також Портман носила окуляри в роговій оправі від Dior та завершила образ макіяжем із рожевою помадою та манікюром.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Того ж дня Наталі помітили у зовсім іншому вбранні — чорній мініспідниці та блузі з оксамитовим бантом від Prada, які вона носила у поєднанні з сумкою від Jacquemus, балетками та окулярами.

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

У таких образах вона була дуже схожа на акторку Лейтон Містер у культовому серіалі двотисячних «Пліткарка».

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Наталі Портман / © Getty Images

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

Натали Портман / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман / © Getty Images

© Getty Images

Наталі Портман_4 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наталі Портман_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
435
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