Красуня в мінісукні: Наталі Портман помітили на зніманнях нового фільму

Наталі Портман / © Getty Images

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Акторка Наталі Портман почала зніматися у новій романтичній комедії, яка називатиметься в англомовному варіанті Good Sex. Її помітили папараці під час знімань на вулиці у Нью-Йорку.

Наталі йшла в сірій мінісукні, яка нагадувала сорочку. Вбрання було від бренду Alaia і мало розкльошену спідницю. Образ також доповнили білі туфлі з ремінцями у стилі Мері Джейн та біла сумка-серце теж від Alaia. Також Портман носила окуляри в роговій оправі від Dior та завершила образ макіяжем із рожевою помадою та манікюром.

Наталі Портман / © Getty Images

Того ж дня Наталі помітили у зовсім іншому вбранні — чорній мініспідниці та блузі з оксамитовим бантом від Prada, які вона носила у поєднанні з сумкою від Jacquemus, балетками та окулярами.

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Наталі Портман / © Getty Images

У таких образах вона була дуже схожа на акторку Лейтон Містер у культовому серіалі двотисячних «Пліткарка».

Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Associated Press Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images Наталі Портман / © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Getty Images