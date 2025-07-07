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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
1 хв

Красуня в шоколадному луку: французька зірка Філіппін Леруа-Більє в сукні зі смужок на показі мод

62-річна французька зірка Філіппін Леруа-Больє, яку багато хто знає за роллю у серіалі «Емілі в Парижі», відвідала Тиждень моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Філіппін Леруа-Больє

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

7 липня у столиці кохання та моди відбувся показ от-кутюр Модного дому Schiaparelli. Модельєр Деніел Розбері представив публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Філіппін сяяла на цьому заході в приголомшливій мінісукні дуже креативного дизайну. Її вбрання підкреслювало фігуру, було в шоколадному кольорі і виконане на одне плече.

Що стосується дизайну сукні, то вона була зшита з безлічі тонких стрічок і на поділі мала драпування з них. Образ акторка доповнила мюлями коричневого відтінку, золотою сумкою та прикрасами, а на її очах були оригінальні сонцезахисні окуляри із дзеркальними лінзами.

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Також на показі сяяла онучка засновниці Модного дому Ельзи Скіапареллі — 78-річна Маріса Беренсон — видатна акторка та модель. Вона прийшла на шоу в чорному оксамитовому вбранні із золотою вишивкою.

Маріса Беренсон / © Getty Images

Маріса Беренсон / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
378
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