Красуня в шоколадному луку: французька зірка Філіппін Леруа-Більє в сукні зі смужок на показі мод

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Реклама

7 липня у столиці кохання та моди відбувся показ от-кутюр Модного дому Schiaparelli. Модельєр Деніел Розбері представив публіці колекцію на сезон осінь-зима 2025-2026. Філіппін сяяла на цьому заході в приголомшливій мінісукні дуже креативного дизайну. Її вбрання підкреслювало фігуру, було в шоколадному кольорі і виконане на одне плече.

Що стосується дизайну сукні, то вона була зшита з безлічі тонких стрічок і на поділі мала драпування з них. Образ акторка доповнила мюлями коричневого відтінку, золотою сумкою та прикрасами, а на її очах були оригінальні сонцезахисні окуляри із дзеркальними лінзами.

Філіппін Леруа-Больє / © Getty Images

Також на показі сяяла онучка засновниці Модного дому Ельзи Скіапареллі — 78-річна Маріса Беренсон — видатна акторка та модель. Вона прийшла на шоу в чорному оксамитовому вбранні із золотою вишивкою.

Реклама

Маріса Беренсон / © Getty Images