Красуня біля ялинки: Дженніфер Лопес похизувалася своїм різдвяним образом

Знаменитість показала, як провела свято та в якому вбранні.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес зустріла Різдво у родинному колі та в гарній сукні. Зірка поділилася у Instagram кількома фотографіями зі свого свята.

На знімках Лопес позувала біля гарної ялинки, що стояла біля каміна. На ній на той момент була блакитна мінісукня від Gucci з великими воланами, а також принтом у вигляді маленьких бантів. Прикрашали сукню також білі манжети та комір. Це вбрання із колекції Pre-Fall 2017.

Образ Дженніфер доповнила туфлями на дуже високих платформах та з ремінцями від бренду Valentino, а також яскравий макіяж з червоною помадою та досить милими сережками у вигляді квітів від Van Cleef.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Також у кадр потрапив і святковий стіл знаменитості. Як бачимо, всі декорації були витримані у бордовому кольорі.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

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