Красуня і у спортивному: Єва Лонгорія прогулялася магазинами перед тренуванням

Єва Лонгорія вже повернулася з відпустки до Лос-Анджелеса і потрапила під приціл фотографів, коли прогулювалася магазинами перед тренуванням.
47-річна акторка продемонструвала спортивну фігуру в обтислих бежевих легінсах, які чудово підкреслювали її фігуру, а також одягла світшот, бейсболку з логотипом її бренду Casa Del Sol Tequila та взула білі кросівки.
Зірку сфотографували на Мелроуз-авеню, коли вона неспішно йшла вулицею.
Свій образ Єва доповнила великими сонцезахисними окулярами та чорною стьобаною сумкою через плече.
Прогулявшись магазинами Лонгорія вирушила до спортзалу, тренування в якому намагається не пропускати. Багато відео, пов'язаного зі спортом, Єва публікує і на своїй сторінці в Instagram.
Там же шанувальники можуть побачити, який чудовий вигляд має фігура акторки в бікіні.
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