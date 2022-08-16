Красуня і у спортивному: Єва Лонгорія прогулялася магазинами перед тренуванням

Єва Лонгорія вже повернулася з відпустки до Лос-Анджелеса і потрапила під приціл фотографів, коли прогулювалася магазинами перед тренуванням.

47-річна акторка продемонструвала спортивну фігуру в обтислих бежевих легінсах, які чудово підкреслювали її фігуру, а також одягла світшот, бейсболку з логотипом її бренду Casa Del Sol Tequila та взула білі кросівки.

Зірку сфотографували на Мелроуз-авеню, коли вона неспішно йшла вулицею.

Свій образ Єва доповнила великими сонцезахисними окулярами та чорною стьобаною сумкою через плече.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Прогулявшись магазинами Лонгорія вирушила до спортзалу, тренування в якому намагається не пропускати. Багато відео, пов'язаного зі спортом, Єва публікує і на своїй сторінці в Instagram.

Там же шанувальники можуть побачити, який чудовий вигляд має фігура акторки в бікіні.

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