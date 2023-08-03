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Красуня у білому бікіні: папараці заскочили британську зірку реаліті на пляжі в Міконосі

Красуня у білому бікіні: папараці заскочили британську зірку реаліті на пляжі в Міконосі

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Красуня у білому бікіні: папараці заскочили британську зірку реаліті на пляжі в Міконосі

Меган Бартон Генсон / Фото: Getty Images

Меган Бартон Генсон відпочиває у Греції.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на Міконосі.

Блондинка приймала сонячні ванни і купалася в Егейському морі. Одягнена вона була у біле бікіні з металевою фурнітурою, прикрашеною камінням.

Меган Бартон Генсон / © Getty Images
Меган Бартон Генсон / Фото: Getty Images

Меган продемонструвала струнку фігуру і пишний сексуальний бюст.

Меган Бартон Генсон / © Getty Images
Меган Бартон Генсон / Фото: Getty Images

Волосся знаменитість зібрала у хвіст і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, раніше Меган у рожевому суцільному купальнику із зображенням крапель води похизувалася сексуальними пружними сідницями.

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Дата публікації
Перегляди
1529
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