Красуня у білому бікіні: папараці заскочили британську зірку реаліті на пляжі в Міконосі

Меган Бартон Генсон відпочиває у Греції.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – потрапила в об'єктиви папараці під час відпочинку на Міконосі.
Блондинка приймала сонячні ванни і купалася в Егейському морі. Одягнена вона була у біле бікіні з металевою фурнітурою, прикрашеною камінням.
Меган продемонструвала струнку фігуру і пишний сексуальний бюст.
Волосся знаменитість зібрала у хвіст і одягла на обличчя сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше Меган у рожевому суцільному купальнику із зображенням крапель води похизувалася сексуальними пружними сідницями.
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