Красуня у шкірі: модель Джулія Фокс продемонструвала стильний аутфіт на вечірці H&M

Модель Джулія Фокс, яка завоювала славу і любов шанувальників своєю пристрастю до епатажу, а також відвертим та дивним образам, стала частим гостем на світських вечірках та модних показах.

Днями Джулія з'явилася на заході бренду H&M – презентації капсульної колекції H&M's Studio Holiday у Нью-Йорку. Перед камерами модель сяяла у чорно-білому вбранні з екошкіри.

Лук моделі включала спідницю-олівець з блискавкою спереду, білу сорочку та оверсайз куртку з горловиною-стійкою. Також вона одягла рукавички, на плечі у неї висіла сумка. Цікавою деталлю образу стало взуття, адже на Джулії були чоботи зі шнурівкою. Фокс повернулася до свого натурального відтінку волосся, оскільки знову пофарбувалась у шоколадний колір, хоча протягом кількох місяців експериментувала із червоним кольором.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

А ще кілька днів тому вона дивувала досить незвичайними луками на вулицях Лос-Анджелеса, оскільки її бачили у чорній фаті, ботфортах і навіть шортах із рюшами. Але все ж таки найдивнішим її вибором для появи на публіці в Каліфорнії був топ у вигляді ременя, який вона поєднала з курткою та джинсами.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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