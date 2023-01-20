Красуня у весільній сукні і зі зброєю: з'явився дубльований трейлер комедії з Дженніфер Лопес у головній ролі

Зовсім скоро, 26 січня, в український прокат виходить комедійна мелодрама режисера Джейсона Мура – "Нестримне весілля". Головну роль у стрічці зіграла неперевершена Дженніфер Лопес, а її кіношного коханого - Джош Демел.

У фільмі ми також побачимо зірку франшизи "Американський пиріг" Дженніфер Кулідж, Ленні Кравіц, Селену Тан, Соню Брагу, Чіча Маріна та інших.

У Мережі з'явився дубльований трейлер комедії.

У фільмі головна героїня Дарсі готується до весілля зі своїм нареченим Томом, який вмовив її провести пишну весільну церемонію на тропічному острові.

Дарсі хотіла більш спокійно відсвяткувати цю подію, але, все-таки, погодилася на пропозицію Тома. Але її думка змінилася після того, як родини і друзі наречених зустрілися разом. Дарсі зрозуміла, що вони несумісні, і у неї виникла ідея втекти із власного весілля.

Коли сімейні суперечки загрожують все зруйнувати, весільну церемонію зривають пірати. Вони беруть у заручники усіх, окрім молодят, які кудись зникли.

Тепер перед Дарсі і Томом важливе завдання - припинити суперечки, аби врятувати своїх рідних та друзів. Але, чи не прикінчать наречені одне одного раніше, ніж врятують своїх?

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