Красуня в бікіні: Алессандра Амбросіо опублікувала серію пляжних фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо перші тижні січня проводить у теплих краях та ділиться у блогу фотографіями, на яких зображена в купальниках.

40-річна Алесандра запостила кілька пляжних фото. На одному зі знімків зірка позує сидячи на білому піску в оливковому купальнику.

Також Амбросіо продемонструвала фото зі своєю дорослою дочкою Анею. Вони зображені в обіймах одна одної на яхті.

А ще опублікувала приголомшливої краси фото у білому бікіні та накидці. Фото було зроблено ще 1 січня, а у підписі Амбросіо зазначила, що почала 2022 рік у маленькому райському куточку.

Також модель поділилася декількома фото, де зазнімкована в обіймах із коханого Річарда Лі.

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