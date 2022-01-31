Красуня в бікіні: Тіна Кунакі показала, як ніжилася на сонці в Ріо

Красуня в бікіні: Тіна Кунакі показала, як ніжилася на сонці в Ріо

24-річна французька модель Тіна Кунакі показала підписникам кілька фотографій із відпустки у Ріо-де-Жанейро.

У Бразилії у чоловіка Тіни – французького актора Венсана Касселя – є будинок, у якому сімейство традиційно проводить зимову відпустку у січні.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

Кунакі опублікувала у блогу кілька пляжних фотографій, на яких заскочена переважно у бікіні. У помаранчевому бікіні Тіна засмагала сидячи на лежаку, а в бікіні з принтом плавала в морі на яхті.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

Взагалі, судячи зі знімків, відпустка Кунакі минула весело і невимушено. Папараці за моделлю в Ріо-де-Жанейро не стежили, тому вона спокійно насолоджувалася канікулами. А з підписниками ділилася лише тими знімками, якими сама хотіла.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

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