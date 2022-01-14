Красуня в білому бікіні: Тіна Кунакі поділилася гарячим пляжним знімком

Французька модель Тіна Кунакі запостила нове фото у блогу.

Дружина Венсана Касселя зараз перебуває зі своєю родиною на відпочинку у Ріо-де-Жанейро. Звідти Тіна регулярно публікує якісь нові знімки, на яких зображена в купальниках, показуючи свою фігуру з різних ракурсів.

Цього разу Тіна запостила знімок, на якому зафіксована на пляжі в білому бікіні та білій накидці на кшталт парео, зав'язаної на стегнах, а також у білому топі на зав'язках. Її пишні кучері розвіваються на вітрі.

У минулій публікації Кунакі постила фотографію в іншому білому бікіні. Пляжними фотографіями знаменитість ділиться охоче, але фото з дочкою Амазоні в її блогу не з'являється ніколи. Рідко Тіна постить і фото із чоловіком Венсаном. До речі, у Ріо пара має власний будинок, де вони зазвичай і проводять час на початку зими щороку.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Getty Images

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