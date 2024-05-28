Красуня в білому луку: дружина Кріса Гемсворта прийшла на захід у Мадриді

Ельза Патакі — дружина Кріса Гемсворта — відвідала захід у Мадриді — презентацію косметики для догляду за шкірою. З такої нагоди зірка "Форсажу" одягла біле вбрання, в якому поєднала топ і мініспідницю, які доповнила оверсайз блейзером. Також акторка доповнила образ гламурними босоніжками зі стразами та безліччю прикрас.

Ельза Патакі / Фото: Getty Images

Вигляд вона мала стильний і ефектний, але лише кількома днями раніше її можна було помітити в Лос-Анджелесі, де вона вийшла на червону доріжку, щоб підтримати чоловіка, який отримав зірку на Алеї слави.

Ельза одягла на захід костюм у білизняному стилі – майку та довгу шовкову спідницю з чорним мереживом та розрізом. Кріс же був у синьому костюмі-трійці.

Ельза Патакі та Кріс Гемсворт / Фото: Associated Press

Пара позувала перед фотографами, обнявшись. Також до них приєдналися їхні сини-близнята — Трістан та Саша. Також у них є старша дочка Індія Роуз, але вона на ней захід не прийшла.

Ельза Патакі та Кріс Гемсворт / Фото: Associated Press

Ельза Патакі та Кріс Гемсворт / Фото: Associated Press

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