Красуня в білому вбранні та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес відвідала кінофестиваль

Американська суперзірка з'явилася на кінофестивалі Deadline 2025 Sundance, представленому Casamigos, що відбувся у місті Парк-Сіті.
Дженніфер Лопес обрала для цього заходу вбрання білого кольору, яке включало комбінезон і коротку жилетку.
Свій незвичайний лук вона доповнила поясною коричневою сумкою від Hermes, ботильйонами на танкетці від бренду Amina Muaddi, а також довгим манікюром, стильним укладанням та макіяжем.
Також Дженніфер помітили на вулиці того ж дня і образ вона доповнила хутром – шубою та шарфом. Щоб не замерзнути в руки, вона одягла коричневі шкіряні рукавички, а від сонця сховалася за окулярами. Також можна помітити, що в руці її улюблена сумка Birkin від Hermes.
Після цієї появи на публіці, вона відвідала вечірній захід, де було представлено її нову роботу у фільмі "Поцілунок жінки-павука". На доріжку 55-річна акторка вийшла в напівпрозорій чорній мереживній сукні від Valdrin Sahiti, розшиті стразами у вигляді павутиння, і чорних туфлях від Christian Louboutin. Також у її руці можна помітити клатч – він був від бренду Tyler Ellis.
Читайте також:
- Вау, яка: Дженніфер Лопес з'явилася на івенті в білій шубі та сукні з пікантним декольте та квіткою
- У мінісукні з прозорою накидкою: Дженніфер Лопес сходила на церемонію
- У ковбойському аутфіті Дженніфер Лопес сфотографували на прогулянці в Аспені