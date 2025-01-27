Красуня в білому вбранні та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес відвідала кінофестиваль

Дженніфер Лопес обрала для цього заходу вбрання білого кольору, яке включало комбінезон і коротку жилетку.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Свій незвичайний лук вона доповнила поясною коричневою сумкою від Hermes, ботильйонами на танкетці від бренду Amina Muaddi, а також довгим манікюром, стильним укладанням та макіяжем.

Також Дженніфер помітили на вулиці того ж дня і образ вона доповнила хутром – шубою та шарфом. Щоб не замерзнути в руки, вона одягла коричневі шкіряні рукавички, а від сонця сховалася за окулярами. Також можна помітити, що в руці її улюблена сумка Birkin від Hermes.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Після цієї появи на публіці, вона відвідала вечірній захід, де було представлено її нову роботу у фільмі "Поцілунок жінки-павука". На доріжку 55-річна акторка вийшла в напівпрозорій чорній мереживній сукні від Valdrin Sahiti, розшиті стразами у вигляді павутиння, і чорних туфлях від Christian Louboutin. Також у її руці можна помітити клатч – він був від бренду Tyler Ellis.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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