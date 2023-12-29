Красуня в червоному бікіні: Ізабель Гулар позувала на пляжі на відпочинку

У своєму блогу в Instagram Ізабель Гулар опублікувала пікантне фото у червоному бікіні. Дівчина позує біля білого кіоску на пляжі, де продаються напої та їжа на виніс. У Гулар розпущене довге волосся, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

"Знову на сонці! Відпустка!", — підписала кадри манекенниця.

(гортайте фото праворуч)

Ізабель Гулар щороку після Різдва вирушає в якусь теплу країну, щоб насолодитися морем та сонцем. Це рідна стихія гарячої бразильської дівчини.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як співачку Мераю Кері помітили під час відпочинку у горах. Співачка Мерая Кері після щорічного різдвяного туру вирушила на відпочинок із сім'єю та друзями на курорт в Аспені, насолоджуватися снігом та зимовою прохолодою.

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