Красуня в червоному і з сумкою Birkin: супермодель Гайді Клум помітив папараці дорогою на знімання

50-річна німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум знову стала мішенню для фотографів на вулиці в Лос-Анджелесі, коли йшла на знімання талантшоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent). У цьому проєкті вона вже багато років є однією із суддей разом з акторкою Софією Вергарою.

Зірка практично ніколи не повторює свої образ і знаючи, що її фотографуватимуть, красиво вбирається, робить укладання та макіяж. Вчора Клум продемонструвала вбрання у червоному кольорі. Вона одягла шкіряну куртку та штани, а також широкі чоботи на підборах.

Образ Гайді завершила новою зачіскою, оскільки зробила об'ємні локони, окулярами-авіаторами та сумкою Birkin від бренду Hermès.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Попри те, що це одна з найексклюзивніших і найдорожчих сумок у світі, у Клум таких аксесуарів досить багато в різних кольорах і вона часто з'являється на публіці з ними. Сумка жовтого відтінку у неї одна з улюблених, і ми її вже з нею теж бачили.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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