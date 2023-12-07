Красуня в чорній сукні: Ешлі Грем опинилася в конфузній ситуації, позуючи на жовтій доріжці

Модель plus size мала приголомшливий вигляд на церемонії перерізання стрічки на честь відкриття магазину Swarovski на П'ятій авеню в Нью-Йорку.

36-річна Грем одягла чорну сукню без рукавів довжини міді, чорні високі рукавички, на зап'ястях у неї виблискувало два дорогоцінні браслети, на шиї було кілька кольє, а взула Ешлі чорні шкіряні босоніжки на підборах з ремінцями навколо щиколотки. Волосся Грем зібрала у високу зачіску і зробила макіяж. Також у неї у вухах виблискували сережки-кільця.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Ешлі допомагала перерізати жовту стрічку на честь відкриття бутика. Але, під час цього урочистого моменту, одні з ножиць не впоралися зі своїм завданням і не змогли перерізати стрічку. Кумедним відео поділилося видання Daily Mail.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Ешлі Грем у повністю прозорій сукні-сітці блиснула білизною та ефектною фігурою.

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