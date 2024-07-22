Красуня в капелюсі: 70-річна Крісті Брінклі з'являлася на турнірі з поло в сукні із оголеними плечима

70-річна акторка та модель Крісті Брінклі — зірка 80-х 90-х років, яка неодноразово з'являлася на обкладинках видання Sports Illustrated — вийшла у світ. Минулими вихідними вона відвідала матч по поло, який відбувся в Гемптоні.

Жінка мала чудовий вигляд і на її обличчі сяяла усмішка. Того літнього дня Крісті одягла білу сукню довжини міді з розрізом на спідниці, гумками та відкритими плечима.

Образ модель доповнила яскравим макіяжем, бежевими босоніжками та капелюхом у ковбойському стилі. Волосся Брінклі розпустила і накрутила у легкі локони.

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Декількома кадрами з цього заходу зірка поділилася на стариці в Instagram.

Раніше Крісті також знялася в іншій білосніжній сукні та капелюсі, але вже солом'яному. На знімках, якими також поділилася в Мережі, Крісті позувала з декольте.

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