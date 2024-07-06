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Красуня в капелюсі: Дженніфер Лопес привітала шанувальників із Днем незалежності США

Красуня в капелюсі: Дженніфер Лопес привітала шанувальників із Днем незалежності США

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Американська суперзірка Дженніфер Лопес поділилася в Instagram кадрами з нової фотосесії, на яких позувала на тлі поля з лавандою.

Знімки було опубліковано Лопес з нагоди святкування Дня незалежності Америки.

"Щасливого Четвертого", — написала вона, маючи на увазі 4 липня.

Лопес була одягнена у вбрання від бренду Ralph Lauren — блакитну сорочку з короткими рукавами та вільні штани піскового кольору. Доповнили її літній образ капелюх, в'єтнамки та плетена сумка від Dior.

Також можна помітити, що Дженніфер продовжує носити свою розкішну заручну каблучку із зеленим каменем, яку їй подарував Бен Аффлек.

Обручка Дженніфер Лопес / © OnTheJLo.com
Обручка Дженніфер Лопес / Фото: OnTheJLo.com

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