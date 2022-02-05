Красуня в купальнику: Алессандра Амбросіо поділилася новими пляжними знімками

Бразильська модель продовжує показувати новинки купальників зі своєї нової колекції.

Алессандра Амбросіо представила нові моделі для бренду Gal Floripa, співзасновницею якого вона є. Раніше манекенниця показала, як позувала в білому бікіні на тлі моря та величезного каменю.

А зараз поділилася новими пляжними світлинами. На фото Амбросіо позує в білому купальному топі, воназображена великим планом, а з прикрас на ній тонкий золотий ланцюжок на шиї. Волосся у моделі розпущене, на обличчі дуже легкий ледь помітний макіяж.

(гортайте фото праворуч)

Перший місяць 2022 року модель провела на відпочинку у рідній Бразилії, де у неї родичі та дуже багато друзів. Але зараз уже повернулася до Лос-Анджелеса.

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