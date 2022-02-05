Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Красуня в купальнику: Алессандра Амбросіо поділилася новими пляжними знімками

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Красуня в купальнику: Алессандра Амбросіо поділилася новими пляжними знімками

Алессандра Амбросіо / Instagram Алессандри Амбросіо

Бразильська модель продовжує показувати новинки купальників зі своєї нової колекції.

Алессандра Амбросіо представила нові моделі для бренду Gal Floripa, співзасновницею якого вона є. Раніше манекенниця показала, як позувала в білому бікіні на тлі моря та величезного каменю.

А зараз поділилася новими пляжними світлинами. На фото Амбросіо позує в білому купальному топі, воназображена великим планом, а з прикрас на ній тонкий золотий ланцюжок на шиї. Волосся у моделі розпущене, на обличчі дуже легкий ледь помітний макіяж.

(гортайте фото праворуч)

Перший місяць 2022 року модель провела на відпочинку у рідній Бразилії, де у неї родичі та дуже багато друзів. Але зараз уже повернулася до Лос-Анджелеса.

Читайте також:

Наступна публікація