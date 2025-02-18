Красуня в купальнику: який вигляд мала акторка Джоан Коллінз у молоді роки

Пропонуємо подивитися, який вигляд мала акторка у молоді роки.
Британська суперзірка Джоан Коллінз, яка прославилася на весь світ завдяки ролі Алексіс Колбі в мильній опері "Династія", в кіно вже 71 рік і продовжує зніматися, попри поважний вік — акторці зараз 91 рік.
Проте свій шлях акторки вона розпочала ще раніше і дебютувала на сцені у п'єсі Генріка Ібсена "Ляльковий дім" у віці дев'яти років, а у 16 років пройшла навчання на акторку в Королівській академії драматичного мистецтва в Лондоні. У 17 років Коллінз підписала контракт із британською кіностудією Rank Organisation. На момент кінця 60-х - початку 70-х вона вже була зіркою, яку впізнавали і любили. Також її, як і багатьох інших знаменитостей, переслідували папараці. Деякі фотографії Джоан були зроблені на пляжі.
Пропонуємо подивитися на Джоан Коллінз у її молоді роки, коли вона була красунею в бікіні.
Нещодавно Джоан також анонсувала нову роль — акторка оголосила, що зіграє скандальну герцогиню Волліс Сімпсон у новому біографічному фільмі, присвяченому останнім рокам життя американської світської левиці, заради якої Едуард VIII зрікся престолу.
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